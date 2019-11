Tạm giữ gã thợ xây dùng dao khống chế thiếu nữ để cướp

Trưa 9.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an xã Trung Thịnh (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã bàn giao một người đàn ông cùng hồ sơ ban đầu lên Công an huyện Thanh Thủy, để đơn vị này tiếp tục điều tra , làm rõ hành vi dùng dao khống chế một thiếu nữ trên địa bàn của người này.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 10 tối 9.11, trong lúc em Nguyễn Thương H. (16 tuổi, trú tại địa bàn xã Trung Thịnh) đang dừng xe tại khúc cua vắng ,thuộc Khu 5 (xã Trung Thịnh) để nghe điện thoại, thì bất ngờ bị một gã đàn ông dùng dao bấm kè vào cổ, khống chế, đẩy vào lề đường phía đồi sắn. Nghe tiếng hét cầu cứu của H. người dân gần đó đã báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường, giải cứu nạn nhân.

Con dao bấm đối tượng dùng để khống chế thiếu nữ Ảnh CTV

Gã đàn ông sau đó được xác định là Lê Đăng Ninh (43 tuổi, nguyên quán huyện Diễn Châu, Nghệ An; thường trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội), là thợ xây dựng, mới tới địa bàn xã Trung Thịnh để thi công công trình được khoảng 2 ngày.

Tại trụ sở Công an xã Trung Thịnh, bước đầu Ninh khai nhận dùng dao bấm mang theo khống chế em H. để giật điện thoại. “Đầu tiên là cướp điện thoại , nhưng không ngoại trừ khả năng đối tượng còn có ý đồ cưỡng hiếp em H. Theo Công an huyện Thanh Thủy, thời điểm thực hiện hành vi trên, Ninh đã sử dụng ma túy”, vị lãnh đạo cho hay.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Trung Thịnh đã bàn giao tang vật (gồm 1 con dao bấm nhọn, dài 20 cm, 1 xe máy) và đối tượng Ninh cho Công an huyện Thanh Thủy. Hiện Ninh đã bị tạm giữ để công an tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.