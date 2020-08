TAND tỉnh Bến Tre sẽ xét xử cựu đại úy công an vòi tiền bị can

Ngày 7.8, TAND tỉnh Bến Tre cho biết vừa nhận cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Bá (39 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre), nguyên là đại úy công an, điều tra viên thuộc Đội Điều tra Tổng hợp Công an H.Giồng Trôm, bị Viện KSND tối cao truy tố về hành vi " Nhận hối lộ ".

Bị can Nguyễn Minh Bá trước đó bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”. Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cũng đã có quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Minh Bá.

Theo cáo trạng, vào lúc 14 giờ 45 ngày 1.12.2019, tại một quán cà phê ở xã Hữu Định (H.Châu Thành, Bến Tre), Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang đại úy Nguyễn Minh Bá đang nhận 15 triệu đồng từ bà Phạm Thị K. (37 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, H.Giồng Trôm).

Bà K. là mẹ ruột của Võ Thị Mỹ Huyền (19 tuổi, ngụ xã Long Mỹ), bị can trong vụ án về tai nạn giao thông gây hậu quả chết người do đại úy Nguyễn Minh Bá phụ trách điều tra.

Cũng theo nguồn tin, trong quá trình điều tra, bị can Bá chỉ thừa nhận việc lấy 15 triệu đồng từ bà K. là hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận định hành vi của Bá là "nhận hối lộ".

Đối với hành vi của bà Phạm Thị K., Cơ quan điều tra nhận định không cấu thành tội “đưa hối lộ” do bà K. bị cựu đại úy công an Nguyễn Minh Bá gây áp lực tinh thần, ép buộc, vòi tiền. Hành vi đưa tiền cho đại úy Bá của người nhà bị can Mỹ Huyền là do bị ép buộc chứ không chủ động thực hiện nên không cấu thành tội phạm “ Đưa hối lộ ”.

Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án cựu đại úy công an Nguyễn Minh Bá vòi tiền bị can do TAND tỉnh Bến Tre tổ chức sắp tới, Viện KSND Tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Bến Tre giữ quyền công tố.