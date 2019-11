TAND tỉnh Bến Tre tuyên tử hình kẻ đâm công an xã tử vong

Ngày 5.11, liên quan đến vụ đâm công an dẫn đến tử vong, TAND tỉnh Bến Tre đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm lưu động tại Trung tâm Văn hóa H.Châu Thành (Bến Tre) và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Thắng (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Đồng thời, HĐXX tuyên buộc bị cáo Thắng phải bồi thường cho gia đình bị hại Lương Văn Vũ, nguyên Phó Trưởng Công an xã An Khánh, H.Châu Thành số tiền trên 430 triệu đồng; và bị hại Trần Văn Minh, Công an viên thường trực xã An Khánh số tiền 80 triệu đồng.

Rất đông người dự khán tại phiên tòa Ảnh: Bắc Bình

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thắng và Đặng Minh Sang (31 tuổi, ngụ xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) kết bạn khi cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam K20 - Châu Bình, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (thuộc Bộ Công an). Đầu năm 2019, sau khi chấp hành án xong hình phạt tù, Thắng đến nhà Sang sống chung.

Khoảng 17 giờ ngày 25.4, sau khi uống rượu, Sang điều khiển xe máy đến nhà chị Đặng Thị Bích Thủy (chị ruột của Sang, ở ấp Phước Tự, xã An Khánh) mắng chửi, đánh chị Thủy gây thương tích và đập phá tài sản, rồi bỏ đi. Chị Thủy gọi điện thoại báo Công an xã An Khánh về vụ việc.

Một lúc sau, Sang chở vợ đến nhà chị Thủy để nhờ vợ xem thương tích của chị Thủy, rồi bỏ đi. Sau đó, Sang kêu Thắng điều khiển xe máy đến nhà chị Thủy rước vợ mình về. Khi đi, Thắng có mang theo con dao bấm dài khoảng 20 cm, để trong túi quần.

Khi Thắng đến nhà chị Thủy thì gặp anh Trần Văn Minh là công an viên thường trực; và anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã An Khánh đang lập hồ sơ giải quyết sự việc.

Trong lúc anh Minh đang lập biên bản, thì Thắng vào năn nỉ chị Thủy bỏ qua cho Sang. Chị Thủy không đồng ý. Thắng cầm dao bấm xông vào giật lấy biên bản từ tay anh Minh rồi vò lại, vứt bỏ. Trong lúc giằng co, Thắng dùng dao đâm vào bụng anh Minh, thì bị anh Vũ khống chế, bắt giữ.

Dù bị cáo Thắng đã đầu thú, nhưng HĐXX nhận thấy bản chất của bị cáo là không thể giáo dục, cải tạo nên tuyên án tử hình Ảnh: Bắc Bình

Tuy nhiên, do sơ suất nên anh Vũ bị Thắng dùng dao đâm vào đùi phải rồi tẩu thoát. Anh Vũ và anh Minh được đưa đi cấp cứu, nhưng do mất máu quá nhiều, anh Vũ đã tử vong, anh Minh bị thương tích nặng. Biết không thể thoát tội, ngày 26.4, Thắng đến Công an P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân (TPHCM) để đầu thú.