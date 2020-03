Tập đoàn An Phú của con trai ông Trần Bắc Hà xảy ra sai phạm gì?

Ngày 27.3, Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết đã có thông báo công khai về việc Công ty CP Tập đoàn An Phú của ông Trần Duy Tùng , con trai của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), không còn hoạt tại địa chỉ đăng ký.

Phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thuế

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Định, Công ty CP Tập đoàn An Phú đăng ký địa chỉ kinh doanh với cơ quan thuế tại số 01 Hàn Mạc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định. Người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Trần Duy Tùng (đăng ký hộ khẩu tại Q.3, TP.HCM), giữ chức vụ Giám đốc.

Công ty CP Tập đoàn An Phú không nộp hồ sơ khai thuế từ quý 1 năm 2019. Cục Thuế Bình Định gửi yêu cầu công ty này nộp hồ sơ khai thuế lần 2 nhưng không có người nhận, bưu điện trả về.

Đến ngày 31.3.2019, Công ty CP Tập đoàn An Phú nợ thuế hơn 13,5 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách nợ thuế tại Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Từ tháng 4 đến tháng 6.2019, Cục Thuế tỉnh Bình Định gửi thông báo nợ thuế 3 lần và quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp hóa đơn không còn giá trị sử dụng cho Công ty CP Tập đoàn An Phú nhưng bưu điện vẫn trả về do không có người nhận.

Các khoản nợ thuế của Công ty CP Tập đoàn An Phú đến tháng 8.2019 Ảnh: Hoàng Trọng

Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Ngày 26.6.2019, Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn và UBND P.Ghềnh Ráng tiến hành xác minh, lập biên bản về việc không có tên Công ty CP Tập đoàn An Phú và công ty này không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ 01 Hàn Mạc Tử, TP.Quy Nhơn.

Trần Duy Tùng và Trần Anh Quang có vai trò như thế nào?

Công ty CP Tập đoàn An Phú được Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 3.4.2019 với tên ban đầu là Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú, địa chỉ tại đường Phan Chu Trinh, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn.

Tháng 7.2012, cổ đông của Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (38 tuổi, địa chỉ ở Thôn Ân Thường, Xã Ân Tín, H.Hoài Ân, Bình Định), cháu ông Trần Bắc Hà. Trong đó, ông Quang là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Địa chỉ hoạt động của công ty cũng được chuyển đến đường Nguyễn Tất Thành, P.Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn.

Đến năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Địa chỉ hoạt động của công ty cũng được chuyển đến 01 Hàn Mạc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn.

Khu đô thị An Phú (ở TP.Quy Nhơn) được Tập đoàn An Phú thực hiện từ thời ông Quang đến ông Tùng làm chủ tịch HĐQT Ảnh: Hoàng Trọng

Tháng 4.2015, khi còn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú, ông Trần Anh Quang đã đứng tên sở hữu góp vốn thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà tại Hà Tĩnh. Cụ thể, ông Thái Thành Vinh (ở Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ) góp 60 tỉ đồng (chiếm 30% tổng số vốn), Trần Anh Quang góp 50 tỉ đồng (25% tổng vốn) và Đinh Văn Dũng (PTP.Pleiku, Gia Lai) góp 90 tỉ đồng (45% tổng vốn).

Tháng 3.2019, trong quá trình điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với 4 bị can, gồm: ông Trần Duy Tùng và 3 cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.

Cụ thể, ông Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các ông Trần Anh Quang (Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà), Trần Duy Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn An Phú), Thái Thành Vinh (Cổ đông Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà) cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tài sản khủng của gia đình ông Trần Bắc Hà ở Bình Định

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ vụ án nói trên, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can, trong đó có ông Quang và ông Dũng. Còn ông Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bị truy nã và Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với 2 bị can này.

Theo kết quả điều tra, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú (sau này là Công ty CP Tập đoàn An Phú) là của ông Trần Duy Tùng nhưng lại nhờ Trần Anh Quang đứng tên tham gia góp vốn. Trong thời gian ông Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đã góp vốn thành lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và 2 công ty tại Lào, gồm: Công ty SHH Viêng Chăn (năm 2014), Công ty Outhid Houng Heung (năm 2015) là làm theo chỉ đạo của ông Tùng. Năm 2015, Công ty SHH Viêng Chăn góp 10% vốn điều lệ (khoảng 10 triệu USD, tương đương 81,5 tỉ đồng vào thời điểm đó) vào Ngân hàng LaoVietBank

Cơ quan điều tra xác định, việc Tập đoàn An Phú xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Công ty SHH Viêng Chăn, thực hiện góp vốn vào LaoVietbank là để hợp thức hoá và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là ông Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.