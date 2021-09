Tây Ninh: Bắt 5 nghi can trong đường dây đưa 27 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 29.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đã tiến hành bắt giữ 5 nghi can liên quan đến đường dây đưa 27 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Theo điều tra ban đầu, tối 28.9, tại khu vực biên giới thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, Công an H.Châu Thành đã phát hiện và bắt giữ 5 nghi can trong 1 gia đình có hành vi tổ chức đưa 11 người xuất cảnh trái phép , gồm: Phạm Văn Kích (62 tuổi), Phạm Văn Thành (41 tuổi, con Kích), Phạm Văn Lập (39 tuổi, con Kích), Dương Thị Hoa Tươi (40 tuổi, vợ Lập) và Hồ Thị Ngọc Thủy (41 tuổi, bạn gái của Kích; tất cả ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, H.Châu Thành).

Đến sáng 29.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành bắt giữ thêm 16 người đang chờ các nghi can đưa sang Campuchia . Công an đã lập hồ sơ, xử lý hành chính 27 nghi can xuất cảnh trái phép đến từ các tỉnh, thành như TP.HCM, Hải Dương, Thanh Hóa, Lào Cai, An Giang, Cao Bằng, Long An, Hà Nội, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre…