Tây Ninh: Đòi tiền không xong, bắt luôn cả con nợ

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thanh Sang (31 tuổi), Đỗ Thanh Tiến (24 tuổi) và Đỗ Văn Hùng (33 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Phạm Hoài Tâm (25 tuổi, cả 4 cùng ngụ huyện Tân Biên) được tại ngoại điều tra.

Trước đó, ngày 24.1, Công an huyện Tân Biên nhận tin báo trên địa bàn xã Tân Bình xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật nên cử lực lượng đến điều tra, giải cứu anh V.V.T (30 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên), đồng thời bắt giữ Sang, Hùng và Tâm. Riêng Tiến bỏ trốn đến ngày 30.1 thì ra đầu thú

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận vào tháng 4.2019, anh T. có vay của Sang 10 triệu đồng với lãi suất mỗi tháng 1 triệu đồng. Trả được 2 tháng thì T. không trả mà bỏ trốn.

Do không có tiền nên T. đưa sợi dây chuyền đang đeo trên người cho vợ của Sang mang đi bán được 7 triệu đồng trả cho Sang. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Biên bắt giữ nhóm nghi can kể trên, giải cứu nạn nhân.