Thai phụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia 'lọt' vào Bệnh viện Từ Dũ như thế nào?

Trước đó, ngày 27.4, Bệnh viện Từ Dũ nhận được thông tin từ Công an TP.HCM đề nghị kiểm tra thông tin 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia đi khám chữa bệnh tại bệnh viện . Thông tin do Công an An Giang cung cấp cho Công an TP.HCM.