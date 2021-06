Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vi phạm nghiêm trọng quy định chống dịch, thiếu hợp tác

Sáng 5.6, ông Phan Văn Cương, Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (42 Nguyễn Công Trứ, P.1, TP.Bảo Lộc) tổ chức khai trương đã vi phạm nghiêm trọng quy định tại Công văn 3547 ngày 31.5.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury bị thu hồi giấy phép vì khai trương "phớt lờ" Covid-19

Các vi phạm của cơ sở thẩm mỹ viện Minh Châu Asian được quy định tại Nghị định 117/2020-NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hiện tại, UBND TP.Bảo Lộc đang chỉ đạo UBND P.1 phối hợp cùng các ngành chức năng địa phương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý các vi phạm không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian.

Cũng theo ông Cương, thời gian qua, UBND TP.Bảo Lộc nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc một số cơ sở kinh doanh tổ chức làm việc, giao dịch với số lượng người tập trung đông, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, việc Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian tổ chức khai trương bất chấp quy định phòng chống dịch đã và đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp cùng đoàn liên ngành xử lý vi phạm tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đang gây bức xúc trong dư luận

Trước tình hình đó, UBND TP.Bảo Lộc đã ban hành Công văn số 1104 chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ; giao UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra, yêu cầu các Văn phòng Công chứng, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện, spa … thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố; các trường hợp không chấp hành, tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Liên quan đến vi phạm của Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian, ông Phạm Thế Hà, Phó chủ tịch UBND P.1 (TP Bảo Lộc), cho hay: “Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đã vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống dịch Covid-19. Vụ việc khiến dư luận địa phương rất bức xúc. Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đã ký cam kết với chính quyền không khai trương, nhưng vẫn tổ chức khai trương. Song, đến hiện tại, phía vi phạm là Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vẫn đang thiếu hợp tác với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng”.

Hiện tại có 8 trường hợp đến từ các địa phương ngoài Lâm Đồng dự khai trương tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đang được áp dụng biện pháp cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nơi lưu tru

“Đối với trường hợp Cơ sở thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury , UBND TP.Bảo Lộc đang giao UBND P.1 lập hồ sơ xử lý đối với các vi phạm; giao phòng Y tế phối hợp, hướng dẫn UBND P.1 trong việc xử lý nêu trên; đồng thời đề xuất, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời khi phát sinh vướng mắc", ông Cương cho biết.

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại thẩm mỹ viện khai trương bất chấp Covid-19

Cũng theo ông Cương, hiện cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc kiểm tra các thủ tục pháp lý liên quan như các hồ sơ về y tế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường… tại cơ sở này để có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm khác (nếu có).

Đề cập đến vấn đề đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, cũng như việc phóng viên tiếp tục bị đe dọa hành hung liên quan công tác tác nghiệp tại Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian, Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc Phan Văn Cương khẳng định "Chúng tôi giao Công an TP.Bảo Lộc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối".