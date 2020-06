Thảm sát gia đình vợ khiến 3 người thương vong rồi treo cổ tự tử

Sáng 25.6, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn, khiến 4 người thương vong.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Chí Đám (H.Đoan Hùng, Phú Thọ), do mâu thuẫn vợ chồng , khoảng 20 giờ 30 tối 24.6, anh Nguyễn Văn Hậu mang dao bầu đến nhà ông Trần Xuân C. (62 tuổi, trú tại xã Chí Đám; bố vợ của Hậu), phát hiện vợ là chị Trần Thị H. (37 tuổi) đang trong nhà tắm, liền lao vào đâm chị H. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Hậu tiếp tục chạy vào bếp đâm nhiều nhát vào người ông C. và chị Trần Thị L. (30 tuổi, em gái chị H.) khiến 2 người bị thương nặng. Gây án xong, Hậu điều khiển xe máy lên đồi treo cổ tự tử.

Được biết, chị H. và Hậu sống ly thân vì thường xảy ra bất đồng, mâu thuẫn trong quá trình sinh sống. Chị H. đi làm công nhân xa nhà, còn Hậu lao động tự do tại địa phương.

Chị H. được đưa đến viện với nhiều vết thương trên cơ thể, và được xác định tử vong ngoại viện.

Ông Trần Văn C. cũng bị nhiều vết thương. Khi kiểm tra, ông C. bị đứt đại tràng, gan và ruột non, được đưa ngay vào phòng mổ. Hiện sức khỏe tạm ổn định, tuy nhiên chưa thể nói trước điều gì.