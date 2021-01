Thanh Hoá: Một xã phát hiện 17 học sinh tự làm và đốt pháo nổ

Ngày 25.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24.1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Quảng Xương và Công an xã Quảng Lộc phát hiện, ngăn chặn 17 học sinh có hành vi tự chế pháo nổ để bán và nổ pháo

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 24.1, tổ công tác của Công an xã Quảng Lộc khi tuần tra đã phát hiện 3 em nhỏ từ 11 - 12 tuổi, đều ở thôn Lê Hương (xã Quảng Lộc) đang đốt pháo nổ, nên yêu cầu các em dừng lại và khai báo nguồn gốc pháo.

Một trong 3 em nhỏ nhận đã tự học cách làm pháo trên mạng xã hội, rồi mua giấy màu, thuốc diêm cuốn thành pháo để nổ.

Tiến hành khai thác thêm thông tin, lực lượng Công an xã Quảng Lộc và Công an H.Quảng Xương còn phát hiện 14 em nhỏ khác, từ 11 - 13 tuổi, đều ngụ xã Quảng Lộc cũng có hành vi chế tạo pháo nổ từ giấy cuốn với thuốc diêm. 14 em nhỏ này cũng đã mang theo hàng chục quả pháo vừa chế tạo, và hàng trăm bao diêm đến cơ quan công an giao nộp

Để xử lý vụ việc, Công an xã Quảng Lộc và Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Quảng Xương đã yêu cầu phụ huynh 17 em nhỏ, cùng với các em đến trụ sở Công an xã Quảng Lộc làm việc.

Quá trình làm việc, các em nhỏ khai báo đã lên mạng xã hội học cách làm pháo từ thuốc diêm. Sau đó, mua giấy và diêm về chế tạo pháo. Pháo làm ra các em bán với giá 2.000 đồng/1 quả cho các học sinh cùng trang lứa, và để đốt trong dịp tết Nguyên đán