Thanh Hóa tạm giữ hình sự 17 nghi phạm trộm hơn 100 tấn chó

Ngày 16.9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 17 nghi phạm trộm chó và tiêu thụ chó trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng trăm tấn chó vừa bị lực lượng công an triệt phá. Trong đó, 4 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ chó, gồm: Lê Thị Phượng (34 tuổi), Lê Thị Huệ (35 tuổi), cùng ngụ tại H.Thọ Xuân, Thanh Hóa; Bùi Ngọc Dương (35 tuổi) và Nguyễn Như Tuấn (37 tuổi), đều ngụ tại TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa.