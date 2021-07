Thành phố nghĩa tình

Chính quyền các cấp cần bám sát chăm lo, không để trường hợp nào lâm vào khó khăn cùng cực do tác động của các biện pháp giãn cách

Ông Nên nhận định việc chăm sóc đời sống tinh thần, an dân vào thời điểm này là đặc biệt quan trọng, bởi người dân chịu sức ép về giãn cách, cuộc sống bị đảo lộn, nhiều nơi khó khăn cần sự tiếp sức của xã hội. “An dân không chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm cụ thể, giải quyết kịp thời nhu cầu bức thiết của người dân. TP.HCM đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ đầy tình nghĩa từ các tỉnh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm , sự đồng tâm hiệp lực của người dân thành phố... Do vậy, chính quyền các cấp cần bám sát chăm lo, không để trường hợp nào lâm vào khó khăn cùng cực do tác động của các biện pháp giãn cách”, ông lưu ý.