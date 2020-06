Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với dân về ranh Thủ Thiêm

Ngày 23.6, tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM ở Q.2 (TP.HCM), nhiều ý kiến bức xúc chất vấn về sự chậm trễ trong giải quyết khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cụ thể, trong 19 ý kiến cử tri nêu, có hơn 10 ý kiến chất vấn về vấn đề Thủ Thiêm; tập trung vào việc ranh của “5 khu phố thuộc 3 phường” (Bình Khánh, An Khánh và Bình An; lân cận KP.1 rộng 4,3 ha của P.Bình An đã được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh Thủ Thiêm); 160 ha đất tái định cư ở Thủ Thiêm “còn hay đã mất”; pháp lý thu hồi, bồi thường và giải tỏa nhà đất các hộ dân Thủ Thiêm); cần giải quyết dứt điểm các khiếu nại để cử tri yên ổn làm ăn, sinh sống…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói về việc xác định ranh 4,3 hecta ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong cuộc họp báo tháng 8.2019

Trao đổi với cử tri, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định các cơ quan chức năng không hề tránh né, mà thường xuyên lắng nghe, soát xét, vận dụng trong điều kiện tốt tối đa cho người dân khi giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, ông Khuê cho biết trong tháng 7 tới đây, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân về việc trong ranh, ngoài ranh Thủ Thiêm (5 khu phố thuộc 3 phường).

Liên quan đến việc tái bồi thường 331 hộ dân nằm trong diện tích 4,3 ha ở KP.1, P.Bình An (được Thanh tra Chính phủ xác định ngoài ranh Thủ Thiêm), trả lời PV Thanh Niên vì sao đầu tháng 10.2019 kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM đã thông qua chính sách nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong, một lãnh đạo UBND Q.2 cho biết quận đang tiếp tục đối thoại với các hộ dân. Theo vị lãnh đạo này, trong 331 hộ dân trên thì 93 hộ có nhà đất thuộc quyền sở hữu tư nhân; 148 hộ có nhà đất thuê thuộc sở hữu nhà nước; 90 hộ nhà đất có nguồn gốc đất lấn chiếm đất công. TP đưa ra 3 giải pháp bồi thường là bồi thường bằng tiền, bằng nhà và bằng nền đất tái định cư (ở P.Bình Khánh).

“Quận đã đối thoại, tiếp xúc với hầu hết các hộ dân sau khi có chính sách tái bồi thường. Một số hộ đồng ý với chính sách, một số hộ hôm nay đồng ý nhưng hôm sau lại có ý kiến thay đổi, một số hộ thì không đồng ý và muốn tái định cư trên nền đất cũ tại khu 4,3 ha. Do vậy, việc đối thoại vẫn phải tiếp tục và chưa thể biết chính xác lúc nào sẽ giải quyết dứt điểm được việc tái bồi thường”, vị này nói.

Ông Võ Văn Hoan nói về cách tính giá đền bù cho các hộ dân trong 4,3 hecta bị giải tỏa sai trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong cuộc họp báo tháng 8.2019