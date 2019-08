Thanh tra toàn diện việc giao rừng tại Lâm Đồng

Tình trạng phá rừng vẫn diễn biến phức tạp, những kẻ phá rừng vẫn không ngán ngại, liên tục gây ra các vụ phá rừng, hủy hoại rừng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi. Do đó, lãnh đạo tỉnh đã lập đoàn thanh tra liên ngành, do Thanh tra tỉnh chủ trì tiến hành kiểm tra, rà soát tình trạng giao đất rừng cho doanh nghiệp, hộ cá nhân theo chương trình 135, 168 của Chính phủ; với rừng do cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ giao cho Sở NN-PTNT phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, nếu sai đối tượng nhận rừng hoặc tự chuyển đổi cây trồng sẽ đề xuất thu hồi để trồng lại rừng..., khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.