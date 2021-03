Thất thoát hơn 300 tỉ đồng tại Agribank Cần Thơ: Phục hồi điều tra vụ án

Nguồn tin của Thanh Niên ngày 27.3 cho biết, đại tá Nguyễn Văn Thảo, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Th ơ, vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sụ số 100/QĐ ngày10.6.2019 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ; phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hang NN-PTNT Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).