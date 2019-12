Thấy số tiền ‘trên mức tình cảm’, ông Lê Nam Trà đã trả, nhưng ông Vũ không nhận

Ông Hoài nhấn mạnh, từ việc tự thú, khai báo thành khẩn, khắc phục 100% số tiền nhận từ ông Vũ của ông Lê Nam Trà đã mở ra giai đoạn đặc biệt quan trọng, giúp cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát làm rõ hành vi nhận hối lộ trong điều tra vụ án. Đó là lý do vì sao Viện Kiểm sát có đề nghị mức án dưới khung hình phạt cho bị cáo Lê Nam Trà.

Ông Hoài bày tỏ, các luật sư bào chữa cũng “rất đau xót về mức độ nghiêm trọng của vụ án, những ảnh hưởng, hệ lụy do hành vi của các bị cáo, trong đó có Lê Nam Trà, gây ra”, nhưng vẫn mong Hội đồng xét xử khoan hồng đối với người tự thú, chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát trong việc “phân hóa hành vi, số tiền chiếm đoạt, khắc phục hậu quả, áp dụng triệt để chính sách hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị can, nhất là các bị can đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt”.