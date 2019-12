Xét xử vụ MobiFone mua AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đối diện án tử

Cấp dưới thì không thể dũng cảm để đưa ra nhận định trái chiều ? Tự bào chữa trước tòa, các bị cáo là phó tổng giám đốc và thành viên HĐTV của MobiFone đều nhận thức rõ sai phạm của dự án là giá mua cao hơn nhiều lần so với giá trị thực của AVG. Tuy nhiên, các bị cáo khai, việc dự án được đóng dấu mật khiến họ không thể tiếp cận thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của AVG, không thể đưa ra ý kiến phản biện, nên chỉ làm theo chỉ đạo. Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ “rất sốc” khi nghe luận tội. Theo bị cáo Hùng, “rất nhiều người không hiểu, nhưng dự án đóng dấu mật đối với chúng tôi là đặc biệt khó khăn. 26 năm làm việc, tôi chưa bao giờ tham gia một dự án nào đóng dấu mật. Điều này mang tính quyết định, khiến chúng tôi không biết làm thế nào, chúng tôi muốn phản biện nhưng không đủ cơ sở để đưa ra đánh giá khách quan. Viện kiểm sát, HĐXX cần xem xét tình tiết này rất cẩn trọng”. Cũng đưa ra những lý do tương tự, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cho rằng bị cáo tham gia dự án khi mọi việc đã được quyết định và bị cáo “không thể dũng cảm đến mức đưa ra nhận định trái chiều trong khi là cấp dưới”. Do đó, luật sư đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, khi tự bào chữa trước tòa cũng cho rằng: “Người ta cố tình chia nhỏ dự án, đưa vào diện mật để những người yêu quý MobiFone không có cái nhìn toàn cảnh”, từ đó cũng biện giải là một trong những lý do khiến bị cáo phải tham gia vào dự án khi không có đầy đủ thông tin để phân biệt phải trái... Bị cáo này và luật sư mong muốn được HĐXX xem xét cho được miễn trách nhiệm hình sự.