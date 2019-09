Bị can Phạm Nhật Vũ được đề nghị 'áp dụng chính sách đặc biệt' do khai báo thành khẩn

Với khung hình phạt theo quy định, ông Vũ có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Quá trình đàm phán, Vũ không hứa hẹn đưa tiền cho 4 người này nhưng sau khi hoàn thành dự án , ông Vũ đã đưa tiền cho 4 cá nhân nêu trên. Quá trình điều tra, bị can Vũ đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Bị can cũng là người đã chủ động hủy bỏ thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; tự nguyện trả lại MobiFone toàn bộ số tiền cả gốc và lãi, chi phí dự án góp phần tối đa làm giảm thiệt hại cho Nhà nước. Gia đình bị can có công với cách mạng, bản than bị can có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo VN, các Hội chất độc màu da cam và các hoạt động an sinh xã hội….