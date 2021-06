Thêm 220 ca mắc Covid-19 trong ngày 23.6

Có 217 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 152 ca, Bình Dương (23), Bắc Giang (11), Nghệ An (7), Đà Nẵng (6), Long An (5), Hưng Yên và Bắc Ninh mỗi tỉnh 4 ca, Lào Cai và Kiên Giang mỗi tỉnh 2 ca, Bắc Kạn 1 ca. 196/217 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 21 ca đang được điều tra dịch tễ nguồn lây.

Bản tin Covid-19 ngày 23.6: TP.HCM chiếm 69% số bệnh nhân; lo ngại biến thể mới nguy hiểm của chủng Delta

Trong ngày, có 138 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh; thêm 1 ca tử vong là BN 11793 (nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). BN tử vong ngày 21.6, có nguyên nhân viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn. Đây là ca tử vong thứ 70 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay.

Cùng ngày, Bộ Y tế có công văn đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo thực hiện biện pháp kiểm soát người về từ các địa bàn có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng

Lào Cai kích hoạt bệnh viện dã chiến

Ngày 23.6, Lào Cai ghi nhận thêm 2 trường hợp là F1 của BN 12255 trở thành F0 khi kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là các BN 13789 và 13790. Trong 2 ngày 14 - 15.6, hai người này có tiếp xúc gần với BN 12255 và đã cách ly tập trung từ ngày 18.6. Tuy nhiên, trước khi đi cách ly tập trung , các BN 13789 và 13790 từng đi uống bia, ăn sáng, đi chợ và di chuyển nhiều nơi trên địa bàn TP.Lào Cai.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai, đến 12 giờ ngày 23.6, cơ quan chức năng đã lập danh sách, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với 38 người là F1 của BN 13789 và 19 người là F1 của BN 13790. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai ra lệnh kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Trung tâm pháp y tỉnh này. Lào Cai chỉ đạo khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm cho 7.000 công nhân, người lao động tại 3 khu công nghiệp: Đông Phố Mới, Bắc Duyên (TP.Lào Cai) và Tằng Loỏng (H.Bảo Thắng).

2 bệnh nhân Covid-19 ở Lào Cai đã uống bia, ăn sáng nhiều nơi

Nghệ An: 2 ca chưa rõ nguồn lây

Tối 23.6, CDC tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19, đều là tiểu thương chợ Vinh. Trong đó, tiểu thương T.T.H (39 tuổi, ngụ xã Hưng Hòa, TP.Vinh) được phát hiện sau khi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. Ca bệnh khác cũng là nữ tiểu thương chợ Vinh (ngụ khối Vinh Mỹ, P.Vinh Tân, TP.Vinh), buôn bán rau quả tại khu chợ đầu mối . Đáng lo ngại là 2 ca nhiễm này chưa rõ nguồn lây. Chiều cùng ngày, ngành y tế Nghệ An và các lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm 500 tiểu thương, ngừng hoạt động buôn bán tại chợ.

Trong ngày 23.6, Nghệ An phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca đang công tác tại Công an H.Đô Lương (là F1 của ca bệnh đã công bố). Sau 10 ngày xuất hiện dịch, Nghệ An đã có 41 ca nhiễm Covid-19, trong đó nhiều ca vẫn chưa rõ nguồn lây.

