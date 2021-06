Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay ngày 23.6: TP.HCM chiếm tới 69% số ca bệnh cả nước

Nhà chức trách y tế Ấn Độ tỏ ra quan ngại biến thể Delta Plus có thể gây ra làn sóng Covid-19 thứ 3 tại đây. Theo các nhà khoa học, biến thể Delta đã đột biến và tạo ra biến thể Delta Plus . Khả năng khắc chế hệ miễn dịch của Delta Plus cũng đang được tìm hiểu.