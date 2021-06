Delta Plus, biến thể Covid-19 mới có đáng sợ?

Nhà chức trách y tế Ấn Độ tỏ ra quan ngại biến thể Delta Plus có thể gây ra làn sóng Covid-19 thứ 3 tại đây. Hiện vẫn chưa có đủ mẫu nhiễm bệnh để giải mã trình tự gien của Delta Plus. Trên toàn thế giới mới có 200 ca nhiễm biến thể Delta Plus.

Delta Plus được phát hiện lần đầu ở đâu?

Biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở châu u hồi tháng 3.2021. Tuy nhiên, nó chỉ bắt đầu được bàn luận rộng rãi từ ngày 13.6. Theo các nhà khoa học, biến thể Delta đã đột biến và tạo ra biến thể Delta Plus. Khả năng khắc chế hệ miễn dịch của Delta Plus cũng đang được tìm hiểu.

Biến thể Delta đã đột biến và tạo ra biến thể Delta Plus

Chúng ta đã biết gì về Delta Plus?

Biến thể này được xem là có khả năng gây nhiễm rất cao. Có nguy cơ tiềm tàng là biến thể này có thể vượt qua hệ miễn dịch đã được tạo ra bằng vắc xin hoặc nhờ đã nhiễm Covid-19 trước đó.

Theo một nhà virus học hàng đầu Ấn Độ, Delta Plus gây lo ngại nhưng cộng đồng chưa nên hoảng sợ. Khả năng Delta Plus chống lại hệ miễn dịch so với các biến thể trước đó vẫn cần phải được nghiên cứu thêm.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Delta Plus lây lan mạnh hơn các biến thể khác.

Hiện Delta Plus là biến thể virus đáng quan tâm ở Ấn Độ.

Delta Plus có đột biến tên K417N, được phát hiện trước đó trong biến thể Beta của virus Covid-19, tức biến thể xuất hiện lần đầu ở Nam Phi. K417N, cộng với những đặc tính sẵn có của biến thể Delta, có thể sẽ khiến Delta Plus dễ lây lan hơn.

Sự kết hợp của các tính năng từ các biến thể trước có thể giúp Delta Plus thích nghi tốt hơn để thoát khỏi hệ miễn dịch.

Delta Plus sẽ gây ra làn sóng Covid-19 thứ 3 ở Ấn Độ?

Hiện tại, Delta Plus chưa được phân loại là biến thể gây lo ngại. Nó chỉ là mới là biến thể đáng được quan tâm. Delta vẫn là chủng trội tại Ấn Độ , trong khi Delta Plus chưa xuất hiện nhiều.

Ấn Độ hiện đang nghiên cứu mức độ tiềm tàng về lây nhiễm và gây bệnh nặng của biến thể mới. Ngoài ra các nhà khoa học cũng tìm hiểu xem liệu biến thể này có phổ biến ở Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, xung quanh đỉnh của làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 hay không.

Các loại vắc xin Covid-19 Ấn Độ đang sử dụng giảm độ hiệu quả đối với biến thể Delta từ 3 đến 8 lần

Do đó, hiện chưa có gì chắc chắn. Kể cả số lượng ca nhiễm Delta Plus còn ít cũng chưa đủ làm an tâm. Trước khi hoành hành gieo chết chóc khắp Ấn Độ trong đợt dịch thứ 2 thì chủng Delta cũng chỉ được phát hiện với số lượng rất ít.