Bản tin Covid-19 ngày 22.6: TP.HCM nỗ lực tạo lá chắn từ vắc xin

Trong ngày 22.6, Việt Nam ghi nhận thêm 244 ca mắc Covid-19 mới, trong đó: 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 230 ca ghi nhận trong nước (trong đó 217 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa).

230 ca ghi nhận trong nước gồm: TP.HCM: 136 (ca); Bình Dương: 33 (ca), Bắc Giang: 31 (ca), Bắc Ninh (10 ca), Tiền Giang (5 ca), Đà Nẵng (4 ca), Nghệ An (2 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hưng Yên (2 ca), Hà Nội (1 ca), Long An (1 ca), Vĩnh Long (1 ca) Đồng Nai (1 ca), Gia Lai (1 ca).

Như vậy, TP.HCM (136 ca) và Bình Dương (33 ca) trở thành 2 địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong ngày, vượt qua cả tâm dịch những ngày trước là Bắc Giang (31 ca).

Kiến nghị cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Nanocovax

Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen (Nanogen) vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ xin cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Nanocovax.

Thư gửi Thủ tướng của Nanogen viết: Trong tình hình dịch bệnh đang cản trở sự phát triển kinh tế của nước ta và thế giới, Công ty chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất vắc xin Nanocovax phòng Covid-19. Vắc xin đã chứng minh được những thành công bước đầu, dựa trên các báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Hội đồng đạo đức Bộ Y tế đánh giá tốt và đã thông qua đề cương nghiên cứu, triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên quy mô 13.000 người.

Chi tiết hơn, Nanogen cho biết dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Nanocovax đạt 99,4%. Nếu so sánh với các loại vắc xin khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện thấp nhất thế giới , chỉ với 120.000 đồng/liều.

Nanogen cho biết, đến nay công suất sản xuất của nhà máy ước đạt 8-12 triệu liều/tháng. Ngoài ra, công ty cũng đang hoàn thiện, mở rộng hệ thống kho lạnh với sức chứa 10 triệu liều cũng như đội ngũ xe lạnh (2-8 độ C) vận hành đạt chuẩn quốc tế. “Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, công ty dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12.2021 và 100 triệu liều vào năm 2022”, đại diện Nanogen khẳng định.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư “toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch”, Công ty Nanogen cho biết quyết tâm đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất để cung cấp đủ vắc xin để Việt Nam đạt được miễn dịch cộng đồng vào quý 2/2022.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ để vắc xin Nanocovax sớm được cấp phép khẩn cấp có điều kiện, tương tự như các loại vắc xin của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ”, thư gửi Chính phủ của Nanogen ghi.

Trước đó, ngày 11.6, Bộ Y tế đã quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin Nanocovax phòng Covid-19. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Học viện Quân y, Viện Pasteur TP.HCM, tỉnh Hưng Yên, Long An, Tiền Giang… cho 13.000 người từ 18 tuổi trở lên nhằm đánh giá tính an toàn, đáp ứng miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vắc xin (bao gồm 1.000 đối tượng để đánh giá giữa kỳ tính an toàn và sinh miễn dịch). Nguồn kinh phí tự tính gần 94,5 tỉ đồng. Nanogen hiện là một trong 4 đơn vị nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 của Việt Nam.