Thêm một ca mắc Covid-19 là chuyên gia nhập cảnh từ Nga

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho rằng bị can Nguyễn Quốc Toàn (cựu công an TP.Cần Thơ), có hơn một đồng phạm giúp sức trong quá trình bắt cóc nữ sinh tống tiền nên cần thêm thời gian điều tra, làm rõ.