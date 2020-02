Thi thể bị phân xác trong vali trên sông Hàn: Những tình tiết rợn người

Chiều 7.2, Công an thành phố Đà Nẵng đã thông tin nhanh diễn biến vụ nghi can người Trung Quốc giết đồng hương rồi phân xác

“Ông Khánh trình báo khi ông giở nắp vali lên thì phát hiện một thi thể người, không đầu, không chân. Người vợ rất hoảng sợ, lúc này như chết điếng. Cả hai vợ chồng kéo vali vào sát bờ, rồi báo tin đến Công an quận Hải Châu", đại tá Trần Mưu cung cấp thông tin.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết lúc 3 giờ 30 phút sáng nay 7.2, ông Nguyễn Khánh (ngụ tổ 22 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cùng vợ chèo ghe đi đánh cá trên sông Hàn. Tại khu vực cầu Trần Thị Lý, hai vợ chồng phát hiện một chiếc vali trôi nổi , nên đưa dầm chèo kéo vali lại gần.

Cũng theo đại tá Trần Mưu, ông đã có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể bị phân xác, báo cáo nhanh cho thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, và được phân công chỉ đạo trực tiếp công tác phá án.

Tại hiện trường, lực lượng Công an Hải Châu và phường Hòa Cường Bắc tổ chức bảo vệ hiện trường. Đại tá Trần Mưu yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung toàn bộ quân số, tổ chức khám nghiệm tử thi.

“Vụ án đặt ra tình huống phải nhanh chóng phá án, thi thể nữ giới, chưa xác định lai lịch, phần đầu và chân chưa tìm thấy. Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng hình sự thuê 2 chiếc thuyền chạy dọc 2 bên bờ sông để tìm kiếm, xác định địa điểm xảy ra vụ án, mở rộng hiện trường qua bên kia phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) Các tổ hình sự khi tìm kiếm thì phát hiện một túi xách màu đỏ, nửa chìm nửa nổi trên sông”, đại tá Trần Mưu kể.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự sau đó phát hiện các phần thi thể đang nằm trong túi xách này. Các đội kỹ thuật hình sự lập tức tổ chức khám nghiệm ngay tại hiện trường.

Lúc 10 giờ (7.2), các lực lượng họp khẩn tại trụ Công an phường Mỹ An với nhận định là vụ án mạng xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn.

Xiao khai nhận hành vi giết người phân xác Ảnh: Văn Tiến

“Khi tìm thấy phần đầu của nạn nhân, chúng tôi đã xác minh, rà soát, phối hợp với an ninh sân bay, kiểm tra các dữ liệu về người Trung Quốc xuất nhập cảnh vào Đà Nẵng”, đại tá Trần Mưu cho biết. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, các tổ công tác tập trung lại, giao Phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng; đến 11 giờ hơn, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định nghi can điều khiển phương tiện xe máy BS 92 - 267.07, đến nhà số 14 Trương Văn Hiến (phường Mỹ An) và di chuyển lên tầng 3. Nghi phạm sau khi giết người còn vào sòng bạc đánh bạc trước khi vứt xác lần 2 Ảnh: Văn Tiến

Phân xác trong phòng tắm, đi đánh bạc trước khi phi tang

Thời điểm này, đại tá Trần Mưu yêu cầu các lực lượng trinh sát hình sự đột kích vào nhà. “Chúng tôi xác định là nếu nghi can không mở cửa thì phá cửa. Và đúng là lực lượng đã phá cửa vào nhà, khống chế nghi can Xiao GuiPing, đưa về trụ sở công an Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra”, đại tá Trần Mưu nói.

Tại cơ quan công an, Xiao GuiPing đã khai nhận việc giết nạn nhân B.D.P (30 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) lúc 17 giờ ngày 6.2 tại nhà 14 Trương Văn Hiến.

“Xiao gọi nạn nhân vào phòng rồi sát hại. Nghi phạm Xiao tính toán rất kỹ, khi bỏ thi thể nạn nhân vào vali không vừa thì kéo xác vào phòng tắm, phân xác, bỏ vào túi xách, chờ đến 21 giờ ngày 6.2, đợi đường sá vắng vẻ, Xiao dùng xe máy chở túi xách có phần đầu và chân của nạn nhân vào Hội An, nhưng không vứt được, nên quay ra cầu Tiên Sơn vứt ”, đại tá Trần Mưu cho biết.

Sau đó, Xiao tiếp tục đến một casino trên đường Võ Nguyên Giáp để đánh bạc, đến 23 giờ (6.2) mới quay lại nhà 14 Trương Văn Hiến, chở vali ra cầu Tiên Sơn, vứt xác lần 2.

Để biểu dương thành tích phá vụ án "giết đồng hương Trung Quốc rồi phân xác, bỏ vali thả trôi sông Hàn" nhanh chóng của Công an Đà Nẵng, cuối giờ chiều 7.2, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng, đã đến thưởng nóng cho Công an Đà Nẵng.