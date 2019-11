Thịnh vượng của Việt Nam phải dựa trên internet

Khẳng định “thịnh vượng của Việt Nam chắc chắn phải dựa trên internet, không còn cách nào khác”, Bộ trưởng Hùng cũng trấn an các ĐBQH không nên quá lo lắng về an ninh mạng. “Chúng ta có thể an tâm trong tương lai”, theo Bộ trưởng, vì “không hiểu sao người Việt Nam làm an ninh mạng rất tốt”.