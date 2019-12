Thoát ra từ bẫy buôn người: Ngăn chặn nạn đẻ thuê, bán con

Thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ đẻ thuê , mua bán bào thai, bán con sang Trung Quốc. Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 25 trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số (ở H.Kỳ Sơn) mang thai, sang Trung Quốc sinh con, trong đó có 5 trường hợp khai nhận sau khi sinh đã bán con. Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 8 phụ nữ các tỉnh phía nam mang thai hộ, đẻ thuê cho người Trung Quốc ...