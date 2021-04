Thời tiết mùa hè năm nay ra sao ?

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), khi chia sẻ về dự báo diễn biến mùa nắng nóng năm nay.

Trong tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh Nam bộ, Trung bộ với nhiệt độ ở mức cao. Dự báo mùa nắng nóng năm nay sẽ diễn biến ra sao, thưa ông?

Từ ngày 1 - 13.3, miền Đông Nam bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Theo đánh giá của chúng tôi, mùa nóng ở Nam bộ năm nay là muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Còn ở Trung bộ, từ ngày 29.3 - 1.4 đã xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nhiệt độ cao vọt lên 40,7 độ C (Tương Dương, Nghệ An ngày 29.3), nhưng đợt nắng nóng diện rộng vừa qua là diễn biến theo quy luật, không phải là sớm hay gay gắt so với trung bình nhiều năm.

Nhận định về thời tiết mùa hè năm nay thì hiện tượng La Nina đang có dấu hiệu suy giảm và dần chuyển về pha trung tính trong 2 - 3 tháng tới. Do vậy, nắng nóng mùa hè năm nay ở Bắc bộ và Trung bộ không gay gắt và các đợt nắng nóng sẽ không kéo dài như năm 2020.

Những khu vực nào trên phạm vi cả nước mà người dân cần phải cảnh giác, chủ động các biện pháp ứng phó nắng nóng trong mùa hè năm nay?

Thời điểm nóng nhất trong năm ở khu vực Bắc bộ là cuối tháng 5 tới tháng 7, trong khi ở Trung bộ là từ cuối tháng 6 đến tháng 8. Trong đó, ở khu vực phía tây Bắc bộ thì các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có khả năng xảy ra nắng gắt. Còn ở miền Trung thì vùng núi phía tây dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nơi thường có tác động thêm của hiệu ứng gió phơn, là những vùng có nắng nóng gay gắt hơn các vùng khác. Người dân ở những vùng này có thể chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp để chủ động, thích nghi với nắng nóng.

Trước mỗi đợt nắng nóng bao nhiêu ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn có thể đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo sớm cho cộng đồng chuẩn bị ứng phó?

Nắng nóng được xếp vào 19 loại hình thiên tai và đã là thiên tai thì luôn được chú trọng để quan trắc và dự báo sớm. Hiện tại, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có các bản tin dự báo mùa, có khả năng cảnh báo sớm về tình trạng nhiệt độ trong 3 - 6 tháng tới. Bản tin dự báo tháng của chúng tôi cập nhật thông tin dự báo trong 30 ngày trong hạn dự báo, có thể cảnh báo xu hướng nhiệt, nóng trong tháng. Còn với bản tin dự báo thời tiết hạn 10 ngày thì nắng nóng được dự báo, cảnh báo trước trong phạm vi 10 ngày. Nếu có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng ở khu vực nào trên cả nước, chúng tôi đều có thể cảnh báo sớm được.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia còn có Bản tin cảnh báo chỉ số UV (bức xạ tia cực tím) tiềm năng cực đại trong ngày, cung cấp thông tin về sự thay đổi của cường độ tia cực tím trong ngày hôm đó (biến động theo giờ trong ngày). Dựa vào đó, người dân có thể lựa chọn những biện pháp phòng tránh phù hợp khi ra ngoài trời. Trung tâm cũng sẽ có các bản tin cung cấp thông tin dự báo chỉ số UV cực đại trong 3 ngày tiếp theo để người dân có sự chuẩn bị sớm.

Để giảm thiểu tác động của tia UV đến cơ thể (gây ra các ảnh hưởng trên da, mắt và hệ thống miễn dịch...), người dân nên chủ động che chắn khi ra ngoài trời như đội mũ, che ô hoặc bôi kem chống nắng, đeo kính râm, hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa, nên ở dưới bóng mát khi ở ngoài trời.