Thời tiết Sa Pa rét như mùa đông, nhiệt độ xuống 15,8 độ C

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 17.8, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nhiệt độ đo lúc 7 giờ tại TX.Sa Pa giảm thêm 0,7 độ C so với ngày hôm qua 16.8, khi chỉ còn 15,8 độ C. Ở mức nhiệt độ này, người dân thị thị xã du lịch này sẽ cảm nhận được trời rét như đang trong mùa đông