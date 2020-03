Thu ngân sách TP.HCM chỉ đạt 55% do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tại phiên họp bất thường của HĐND TP.HCM chiều 27.3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội thế giới nói chung, đến cả nước và thành phố nói riêng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 3 tháng đầu năm ước chỉ tăng 0,42% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 1,3%, khách quốc tế đến thành phố giảm 34,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 1%. Cũng trong 3 tháng đầu năm, có hơn 1.350 doanh nghiệp giải thể, tăng 37,6% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 1,05 tỉ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ.

Dịch bệnh Covid-19 đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội người dân TP.HCM. Ảnh: Ngọc Dương

Hoạt động thu ngân sách gặp khó khăn, trung bình mỗi ngày làm việc chỉ thu gần 899 tỉ đồng, giảm 35% so cùng kỳ và chỉ đạt 55% so với mức thu trung bình thành phố phải thu theo dự toán năm 2020 (hơn 1.636 tỉ đồng/ngày). Do vậy, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận định chỉ tiêu dự toán thu năm 2020 là 405.828 tỉ đồng chắc chắn sẽ rất khó đạt.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục , thể dục thể thao, giải trí, đời sống tinh thần của người dân cũng như các hoạt động đối ngoại đều trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.