Thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 do Việt Nam nghiên cứu

Chiều 3.1, thông tin từ Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết sau 3 người tình nguyện đầu tiên được tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covac (hôm 17.12.2020) đến nay, đã có 30 người được tiêm. Tất cả đều an toàn, không ghi nhận phản ứng bất thường sau tiêm. Nano Covac là vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” đầu tiên, do Công ty dược Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, được Bộ Y tế phê duyệt cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng (TNLS) trên người.