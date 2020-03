Thủ tướng: 'Bộ Tư pháp đã soạn thảo một số biện pháp trong thời kỳ tiền khẩn cấp'

Thông tin này vừa được Cổng thông tin Chính phủ cập nhật sáng nay.

Thủ tướng cho biết, ông cũng đã trao đổi với các ngành, đặc biệt là khối sản xuất, tài chính, ngân hàng, công thương… để tới đây, sẽ có hội nghị của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương, các bộ trưởng, các ngành liên quan để giải quyết 4 việc: tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tập trung giải ngân vốn đầu tư công với số vốn trên 650.000 tỉ đồng; quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, một số biện pháp bảo đảm cuộc sống cho người lao động ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.