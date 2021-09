Thủ tướng: ‘Giãn cách mà chập chờn thì mất cả hai’

Phân cấp cho xã, phường thực hiện an sinh xã hội

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều nay được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh, thành với 705 quận, huyện, thị xã và 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước, để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng, chống dịch thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ghi nhận sự cố gắng, đoàn kết thống nhất của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đã cùng đồng lòng, nhân lên sức mạnh trong phòng, chống dịch, tranh thủ điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đánh giá cao các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16 đã nỗ lực nhiều, dù thời gian giãn cách dài.

Thủ tướng cũng chia sẻ sự thấu hiểu những khó khăn và cả những mất mát của nhân dân trong dịch bệnh, trong lúc giãn cách xã hội, thiếu vắc xin và mong nhân dân thông cảm, chia sẻ, tích cực tham gia phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

"Trong lúc đang đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin đảm bảo thích ứng an toàn với dịch Covid -19 thì chúng ta thực hiện phòng dịch vẫn là cơ bản, quyết định, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu, các địa phương cần tập trung thống nhất xuyên suốt, tổ chức thực hiện phân cấp, phân quyền cho xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, dễ đến nhất, quản lý trực tiếp về an sinh xã hội, an dân, tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc xin, thực hiện chủ trương chống dịch từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

"Mục tiêu, quan điểm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo là đúng hướng, nhưng tổ chức còn hạn chế, bất cập, nhất là nguyên nhân chủ quan như nắm tình hình, chuẩn bị an sinh xã hội, vấn đề chuẩn bị truyền thông, các công việc có các thay đổi như thế nào cho kỹ càng, chặt chẽ. Còn một số địa phương ban hành quy định về lưu thông hàng hoá chưa tính toán kỹ lưỡng, thời điểm, cách làm, đánh giá tác động, truyền thông còn bất cập", Thủ tướng nhận định.

Thiết lập các kịch bản khi tiêm đủ vắc xin

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện được 5 nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, "ai ở đâu ở đó". Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Thứ ba, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời. Thứ tư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn.

Thứ năm, tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương đã giãn cách xã hội phải đạt được mục tiêu cụ thể. "Không để kéo dài, lai rai mãi mà không có kết quả gì. Mục tiêu trong thời gian giãn cách xã hội làm chập chờn thì mất cả hai: không kiểm soát được dịch mà kinh tế thiệt hại, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tiêm vắc xin, nhất là khi đã tiêm được 2 mũi, Thủ tướng đề nghị có thể thiết lập kịch bản thích ứng an toàn: giao thông an toàn, đi lại an toàn, sản xuất an toàn và ý thức an toàn để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng xã hội.