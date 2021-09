Thủ tướng: 'Sóng và máy tính cho em' là giải pháp tình thế, nhưng phù hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh chương trình "Sóng và máy cho em" là giải pháp tình thế, nhưng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, đây là phương thức mới nên đòi hỏi thầy cô, chuyên gia, học sinh phải điều chỉnh nội dung, khối lượng ,để các cháu tiếp thu tốt, nhất là với lớp 1.

Thủ tướng chia sẻ đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cùng với đó, chương trình sẽ góp phần tiến tới phủ sóng internet, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, mở mang trí thức xã hội, phát triển xã hội số.

Nhắc lại mong muốn của Bác Hồ là "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", Thủ tướng nói: Chúng ta phải thực hiện tâm nguyện này của Người trong mọi hoàn cảnh.

Nhấn mạnh "tạm dừng đến trường nhưng không dừng học", Thủ tướng cho biết ông rất cảm động khi biết nhiều em dựng lán trên đỉnh đồi để có sóng học tập; song nhiều gia đình cũng không có tiền mua máy tính, điện thoại cho con học hành.

Để không phải học trực tuyến kéo dài, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần xây dựng kịch bản để các em trở lại trường, nhưng lưu ý "phải an toàn an mới học tập"; ngành y tế sớm tiêm vắc xin cho học sinh, đặc biệt là trẻ em 12 tuổi trở lên...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ rằng, với con cháu chúng ta thì không chỉ là Internet mà là phải là Internet an toàn. Do đó, mỗi chiếc máy tính bảng cho các em sẽ được cài sẵn phần mềm kiểm soát truy nhập. Nhà trường và cha mẹ sẽ là người đảm bảo Internet an toàn cho các em với sự hỗ trợ của phần mềm.