Việt Nam và Australia quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Morrison lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8.2018, đánh giá cao chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt sau khi trở thành đối tác chiến lược từ năm 2018.

“Sáng nay, tôi và ngài Morrison đã gặp gỡ một số doanh nghiệp lớn của hai nước để thảo luận về hợp tác, đầu tư. Vừa xong, tôi và Thủ tướng Morrison cũng đã có cuộc hội đàm hiệu quả trên tinh thần cởi mở, hữu nghị và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia trên 3 trụ cột: tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh - quốc phòng và quan hệ đối tác về trí thức và đổi mới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc họp báo.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng nhất trí đánh giá rằng bên cạnh xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác là chủ đạo; vẫn còn nhiều nguy cơ khủng bố, an ninh biển, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng cần các quốc gia nỗ lực hợp tác giải quyết.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông; nhất trí cùng hợp tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ; không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, phấn đấu đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.