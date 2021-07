Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 14 ngày: Để người dân an tâm 'ai ở đâu ở đấy'

Theo ghi nhận của Thanh Niên, do dịch bệnh còn phức tạp, hầu hết các tỉnh phía nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang… tiếp tục giãn cách 14 ngày; một số tỉnh như Bình Phước, Bạc Liêu, Cà Mau giãn cách 7 ngày theo Chỉ thị 16.