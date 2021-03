Tìm địa chỉ trách nhiệm trong 'sắc hồng đất nước'

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao và cho rằng thành công của nhiệm kỳ qua của Chính phủ tạo nên “sắc hồng đất nước”. Bên cạnh đó, cũng có đại biểu lại thấy tiếc vì chưa thấy “địa chỉ trách nhiệm” của những tồn tại trong báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ.

Ngày 29.3, tiếp tục kỳ họp 11, Quốc hội (QH) dành trọn 1 ngày để thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Trong bài phát biểu của mình, đại biểu (ĐB) Nguyễn Anh Trí (nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư) cho rằng có nhiều lý do tạo nên thành công của nhiệm kỳ qua, nhưng một trong những lý do cơ bản nhất là “chúng ta đã có một nhà nước vì dân, có những lãnh đạo vì dân”. Ông Trí nói: “Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu nước mạnh, được sống trong hòa bình, chiến thắng được bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ. Cảm động vô cùng với một vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước có “mái đầu bạc trắng hiên ngang” , với “gánh sơn hà nặng trĩu hai vai”, là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc”. Theo ĐB Trí, hình ảnh vì dân, việc làm vì dân, hành động vì dân, đường lối vì dân của Đảng, của Chủ tịch nước, của Chính phủ... thể hiện rất rõ trong những năm qua. Chính điều đó đã trở thành động lực để toàn thể nhân dân tích cực, năng nổ, thi đua đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.