Tìm mộ 2 liệt sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Điều, Kiên Giang: 43 năm kiếm tìm

Bà Vũ Thị Kim Liên, chị gái liệt sĩ Vũ Hữu Quân, kể: Cuối tháng 2.1978, có một người bạn của em trai cùng tăng cường vào Kiên Giang nhưng chiến đấu ác liệt quá, đã đào ngũ về quê, đến báo tin: “Quân hy sinh rồi”. Nghe vậy, bố anh Quân lắc đầu: “Tin gì cái thằng đào ngũ!”...

Đến cuối tháng 6.1978, gia đình nhận Giấy báo tử số 40/MBT do thiếu tá Đinh Ngọc Tuy ký ngày 20.5.1978, báo tin “hạ sĩ Vũ Hữu Quân đã hy sinh ngày 18.1.1978, tại biên giới tỉnh Kiên Giang” và rành mạch: “Thi hài được mai táng tại X.Vĩnh Điều, H.Hà Tiên, Kiên Giang”. Ông Tuy khi đó là Phó chính ủy Công an Nhân dân vũ trang (CANDVT, nay là Bộ đội biên phòng) Kiên Giang. Theo ông Tuy, “đơn vị ở phân tán, lán trại hầu hết làm bằng tranh tre nứa lá, do sơ suất bị hỏa hoạn cho nên quân tư trang và các trang thiết bị cháy hết, trong đó có quân tư trang của liệt sĩ Vũ Hữu Quân”. Ngày 13.10.1978, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hạ sĩ Vũ Hữu Quân.