Tin tức mới nhất ngày 16.6.2021

Tin tức mới nhất ngày 2021 có bài: Thúc đẩy chiến lược vắc xin là mấu chốt trong thực hiện “mục tiêu kép” Ảnh: Ngọc Dương Tin tức mới nhất ngày 2021 có bài: Đẩy mạnh chiến lược vắc xin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng một trong các giải pháp trọng tâm là kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”. Trong đó, mấu chốt chính là thực hiện chiến lược vắc xin để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Dịch lan rộng ở Bình Dương

Cơ quan y tế Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ngày 15.6, CDC Bình Dương ghi nhận thêm chùm ca bệnh 12 người dương tính Covid -19 là F1 của 2 vợ chồng bán quán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Người lao động bị ngừng việc vì dịch được trả lương ra sao?

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức, TP.HCM) Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Mưu sinh nơi đáy biển

Ngư dân chuẩn bị rời ghe xuống nước Ảnh: TRANG THY

Biển Sa Huỳnh với cát vàng và biển xanh làm say lòng khách lãng du. Nhưng trong làn nước xanh thẳm ấy có nhiều người đang vất vả lặn ngụp mưu sinh , mấy khi rảnh rỗi để ngắm khung cảnh hoang sơ và thơ mộng quê mình!

Không thể chấp nhận hành vi tấn công trang mạng của tổ chức, doanh nghiệp...

Bản tin Bộ Công an làm rõ ai đứng phía sau vụ Báo điện tử VOV bị tấn công đăng trên Thanh Niên thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cho rằng hành vi tấn công vào Báo điện tử VOV, các website của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... của hacker đều là hành vi thể hiện sự ngông cuồng, xem thường luật pháp, bạn đọc đề nghị cơ quan công an sớm tìm ra nghi phạm.

TP.HCM tính phương án cách ly F1 tại nhà

TP.HCM đang tính phương án giảm áp lực cho các khu cách ly ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, ngoài việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, TP.HCM tính đến việc cách ly F1 tại nhà.

Đến tháng 9 có thể nhận thêm 6 triệu liều vắc xin

Vắc xin Covid-19 của AstraZeneca hiện được tiêm rộng rãi tại Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 8 - 12 tuần ẢNH: THU HẰNG

Từ nay đến tháng 9, Việt Nam có thể nhận thêm 3 triệu liều vắc xin của AstraZeneca và 3 triệu liều của Pfizer.

Khởi tố nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội 'đưa hối lộ' ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên là cục trưởng một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Trước đó, ông Linh là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Đơn vị này sau đó chuyển đổi thành cấp cục, thuộc Bộ Công an.