Tình hình Covid-19 hôm nay 1.10: TP.HCM ra chỉ thị ‘bình thường mới’; ca Covid-19 tử vong giảm sâu

. Ngày 1.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chính thức ban hành Chỉ thị 18 /CT-UBND ký ngày 30.9 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế , xã hội trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, một số nội dung của chỉ thị đã được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình công bố trong buổi họp báo sáng qua, 30.9. Chỉ thị 18 có một số nội dung thay đổi so với nội dung đã công bố trước đó.

Theo đó, TP.HCM cho phép các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 60 người. Các sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật , thể dục, thể thao, thi đấu được tổ chức với quy mô tối đa 60 người với điều kiện có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Đám tang và đám cưới trong nhà cho phép tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 60 người. Cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục thể thao (gym, yoga...) được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người tại cùng một thời điểm… TP.HCM tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh , dịch vụ: bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; chợ tự phát, bán hàng rong và vé số dạo.. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho Bộ Y tế , lần đầu tiên sau nhiều ngày, số ca tử vong do Covid-19 tại TP.HCM vào ngày 1.10 giảm xuống còn 2 con số: 96 ca . Trước đó, ngày có số ca tử vong cao nhất tại TP.HCM là 340 (ngày 23.8). Tính cộng dồn đến thời điểm hiện tại, tại TP.HCM có 385.762 ca nhiễm Covid-19, 14.853 ca tử vong do Bộ Y tế công bố (còn 96 ca mới chưa công bố). Tổng số ca xuất viện cộng dồn là 206.980 người. Tính đến hết ngày 30.9, TP.HCM đã tiêm hơn 6,8 triệu liều vắc xin Covid-19 mũi 1 (tỷ lệ 95,3%) và 3,6 triệu liều mũi 2 (hơn 50%) cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong số đó đã tiêm hơn 1,1 triệu liều cho người từ 65 tuổi, người có bệnh nền.. Ngày 1.10, một số người phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc tải được ứng dụng PC-Covid, đồng bộ hóa dữ liệu nhưng thông tin về mũi tiêm vắc xin bị thiếu, bị mất, không có mã QR hay dữ liệu về vắc xin bỗng dưng biến mất ... Ngày 30.9, một số người đã cài đặt thành công, có chứng nhận thẻ xanh Covid-19 trên ứng dụng PC-Covid, thì đến hôm nay (1.10) dữ liệu về tiêm vắc xin trong ứng dụng trên máy của một số người bỗng dưng biến mất. Một số trường hợp đồng bộ được dữ liệu vào trưa 30.9 nhưng dữ liệu tiêm đủ 2 mũi vắc xin chưa có, hoặc có mà chưa đủ. Nhiều người bị mất dữ liệu tiêm đủ 2 mũi vắc xin dù trước đó (30.9), ứng dụng PC-Covid sau khi đồng bộ cho thông tin có đủ 2 mũi vắc xin và có thẻ xanh Covid.

. Liên quan đến việc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 đều ở Q.Hoàn Kiếm (1 người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Ung bướu, tầng 8 nhà D và 1 người bán, giao cơm tại khu vực cổng bệnh viện). Lực lượng chức năng đã lấy 1.443 mẫu đối với người nhà bệnh nhân, nhân viên tòa nhà D để xét nghiệm, đã có 1.433 mẫu có kết quả âm tính. Đáng chú ý, 3 tỉnh đã xác định các ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, gồm: Hà Tĩnh (1 người đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D), Nam Định (3 ca, liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D), Hưng Yên (1 ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện).. Sáng 1.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19 tại TX.Cửa Lò. Chùm ca bệnh trên được phát hiện vào chiều 29.9, sau khi 2 người trong một gia đình ở khối Hải Giang 2, P.Nghi Hải có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên tự đến Trạm y tế P.Nghi Hải test nhanh và phát hiện bị nhiễm Covid-19. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu test nhanh và phát hiện thêm 19 ca nhiễm khác ở P.Nghi Hải và P.Nghi Hòa kề bên. Trong số đó, có 3 học sinh tiểu học cũng bị lây nhiễm Covid-19 từ bạn học cùng lớp. TX.Cửa Lò cho học sinh đến trường từ ngày 13.9 sau khi hạ mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 19. Tuy nhiên, từ ngày 30.9, sau khi xuất hiện chùm ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, ngành giáo dục đã học sinh trên địa bàn ngừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến . Ngày 1.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành quyết định về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Ea Kao, với 1.160 hộ, gồm 5.781 nhân khẩu. Tính đến sáng 1.10, lực lượng y tế đã xét nghiệm hơn 3.500 người dân xã Ea Kao, xác nhận 18 trường hợp mắc Covid-19. Riêng tại buôn Tơng Ju có thêm 30 trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính, hiện đang được xét nghiệm RT-PCR. Trước đó, tại P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, ghi nhận ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng. Cơ quan y tế tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn P.Khánh Xuân, ghi nhận 13 trường hợp dương tính Covid-19 có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.Đ.S (23 tuổi, thợ xây, trú TDP4, P.Khánh Xuân) phát hiện dương tính ngày 27.9.

. Ngày 1.10, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) có quyết định sẽ hỗ trợ thêm 1 triệu “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo Tổng LĐLĐVN, 1 triệu “Túi an sinh công đoàn”, trị giá 200.00 đồng/túi, tương đương 200 tỉ đồng, sẽ được chuyển đến hỗ trợ cho 1 triệu đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các túi an sinh được phân bổ tại 25 địa phương và ngành, nơi dịch bệnh đang gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của hàng triệu công nhân lao động, trong đó, nhiều nhất là TP.HCM với 200.000 túi, Bình Dương 150.000 túi, Đồng Nai 100.000 túi, Hà Nội 100.000 túi… Tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tới nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền 5.062 tỉ đồng.