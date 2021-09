Tình hình Covid-19 hôm nay 23.9: TP.HCM thông qua gói hỗ trợ đợt 3, Khánh Hòa mở lại nhiều dịch vụ

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm tụ tập đông người nơi công cộng. Văn phòng Chính phủ sáng nay 23.9 phát đi công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Trưởng Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư: Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0, có biện pháp quản lý F1 hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng, kiên quyết không để lây lan rộng.

TP.HCM chính thức thông qua gói hỗ trợ đợt 3 với 5 nhóm đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, 5 nhóm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ đợt này, bao gồm: 1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn. 2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. 3. Người phụ thuộc của đối tượng nêu trên. 4. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn. 5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách.

Khánh Hòa cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 24.9. Chiều 23.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch, đến nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Khánh Hòa dự kiến từ ngày 24.9 sẽ nới lỏng thêm việc kiểm soát dịch Covid-19, cho phép mở cửa thêm một số dịch vụ cần thiết để dần đưa xã hội về trạng thái bình thường mới. Theo đó, người dân được phép đi tập thể dục trong công viên, tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, golf; xem xét cho cửa hàng tạp hóa, cắt tóc, gội đầu… mở cửa trở lại. Sau ngày 15.10, tỉnh Khánh Hòa cho mở cửa dạy học trực tiếp trở lại, khi đến giữa tháng 10, tất cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được tiêm mũi 2 vắc xin đủ 14 ngày.

Quảng Nam lý giải việc cách ly tập trung 7 ngày người đã tiêm 2 liều vắc xin. Theo đó, người từ các khu vực có dịch Covid-19 đã tiêm 2 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19 khi đến Quảng Nam phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày. Sau đó, tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thêm 7 ngày. Quá trình cách ly tại nhà phải lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7. Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về tình hình dịch Covid-19 tại địa phương nên tỉnh vận dụng thực tiễn của địa phương. Người tiêm 2 liều vắc xin vẫn có thể nhiễm Covid-19, nếu bệnh trở nặng thì khả năng tử vong thấp hơn những người chưa tiêm. Tuy nhiên, dù tiêm vắc xin thì vẫn có thể lây nhiễm cho người khác vì vậy, cần phải cách ly tập trung 7 ngày để đảm bảo an toàn.

Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cho bệnh viện tư nhân được thu phí trong điều trị Covid-19. Ngày 23.9, Sở Y tế TP.HCM có văn bản đề nghị UBND TP.HCM thông qua cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân trong việc thu phí điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo đó, chi phí điều trị Covid-19 được ngân sách nhà nước thanh toán theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định, bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh. Chi phí vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị Covid-19 (trừ thuốc Remdesivir 100mg, Molnupiravir 400mg) được ngân sách nhà nước thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng với giá thanh toán theo kết quả đấu thầu nhưng không cao hơn mức mà cơ quan BHXH hiện đang thanh toán cho đơn vị. Chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước được thu tiền người bệnh theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện và người bệnh nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế (nếu có).

Sân bay Vân Đồn đón hơn 300 khách hộ chiếu vắc xin từ Pháp. Ngày 23.9, sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đón chuyến bay mang số hiệu VN18 của Vietnam Airlines, chở 301 khách từ Pháp về Việt Nam. Toàn bộ hành khách là công dân Việt Nam tại châu Âu đạt đủ điều kiện về nước theo chương trình cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế. Hành khách trước khi lên máy bay phải đảm bảo sức khỏe tốt, đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ đảm bảo an toàn suốt hành trình. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách di chuyển về khách sạn FLC Hạ Long (Quảng Ninh) để thực hiện cách ly y tế tập trung. Đến nay, đã có tổng cộng 943 công dân về nước theo chương trình này.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cho lĩnh vực thẩm mỹ hoạt động lại từ ngày 1.10. Trong quá trình tạm ngưng hoạt động, các đơn vị thẩm mỹ luôn tuân thủ nghiêm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, đồng thời lực lượng nhân viên y tế của các đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ các công tác phòng, chống dịch Covid-19 như tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm… Hiện nhân viên y tế của các đơn vị thẩm mỹ đã được tiêm vắc xin đầy đủ, được tập huấn các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, hiện nay, một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM đã cơ bản không chế được dịch bệnh và UBND TP.HCM đã có kế hoạch mở cửa theo lộ trình. Với đặc thù của chuyên khoa thẩm mỹ, người bệnh thường đến theo lịch hẹn và số lượng người bệnh đến điều trị không đáng kể nên không gây tụ tập đông người. Vì các lý do trên, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM xem xét cho phép hoạt động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ sở như bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 1.10.