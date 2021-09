Tình hình Covid-19 hôm nay 7.9: TP.HCM điều chỉnh việc phân phối hàng hóa, đi chợ trong vùng xanh

Thông tin tình hình Covid-19 đáng chú ý hôm nay 7.9, TP.HCM điều chỉnh chiến lược giãn cách xã hội. Từ nay đến 15.9, TP.HCM vẫn tiếp tục tăng cường giãn cách xã hội như đang thực hiện. Nhưng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay có 2 điểm điều chỉnh.

Theo đó, TP hình thành 2 điểm trung chuyển hàng hóa lương thực thực phẩm là chợ Bình Điền và Hóc Môn để đưa đến các điểm siêu thị trong thành phố. Hệ thống siêu thị, các chuỗi cung ứng sẽ được mở rộng tới vùng xã. Bên cạnh đó, người dân vùng xanh sẽ được đi chợ 1 lần/tuần, khuyến khích những người đã tiêm vắc xin đi chợ. Đồng thời, từ đây đến 15.9, vùng xanh sẽ thí điểm mở dịch vụ bán thức ăn mang về; shipper đi chợ vùng đỏ. Sau 15.9, giả định TP.HCM kiểm soát được dịch, những ngành nghề an toàn sẽ được mở dần trở lại.

“Dự kiến, các hoạt động thương mại điện tử thông qua shipper, vận tải, logistics, sản xuất lương thực thực phẩm, y tế, cửa hàng xăng dầu, gas, công trường cung cấp vật liệu xây dựng... nếu quản được an toàn sẽ mở dần”, ông Mãi cho hay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giải đáp các thắc mắc trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 6.9

Bộ Y tế chỉ đạo phải đảm bảo sức chiến đấu của nhân viên y tế ở các bệnh viện dã chiến. Theo đó, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thực hiện một số biện pháp: Yêu cầu các đơn vị đã rút nhân viên ra khỏi bệnh viện dã chiến lập tức bổ sung nhân lực thay thế đầy đủ, tránh tạo áp lực công việc lên các nhân viên y tế còn lại; Đảm bảo thời gian nghỉ sau khi kết thúc ca trực cho các nhân viên y tế; Hạn chế sử dụng nhân viên y tế vào vị trí hành chính nhằm đảm bảo công tác chuyên môn; Đề nghị đơn vị cung cấp thực phẩm điều chỉnh chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng, có thêm lựa chọn phù hợp khẩu vị mỗi vùng miền; Các trường hợp nhân viên y tế không may mắc Covid-19 cần được đảm bảo chế độ ăn tối thiểu như thường ngày, không áp dụng chế độ của người bệnh dành cho nhân viên y tế; Đề nghị lực lượng an ninh, quân sự chỉ kiểm soát việc ra vào trong điều trị đối với nhân viên y tế, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến đời tư mỗi cá nhân.

Nhân viên y tế đang chịu một số điểm bất hợp lý ở Bệnh viện dã chiến TP.HCM

Hải Phòng thay đổi chiến lược tiêm vắc xin Sinopharm. Sáng 7.9, UBND TP.Hải Phòng cho biết, TP đã thống nhất tiêm 500.000 liều vắc xin Sinopharm mũi 1 miễn phí cho người dân. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, TP.Hải Phòng dự định tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sinopharm cho khoảng 250.000 trường hợp trong các diện ưu tiên.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hải Phòng, do thành phố đã tìm được nguồn đảm bảo cung cấp thêm vắc xin Sinopharm nên đã thay đổi kế hoạch.

Về đối tượng tiêm, TP.Hải Phòng vẫn ưu tiên cho những người đã đăng ký trước đây, thuộc các nhóm lái xe, phụ xe đường dài; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; người dân tự nguyện đăng ký tiêm chủng vắc xin.

Đồng Nai còn hơn 37.000 liều vắc xin Moderna để dành tiêm mũi 2. Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đồng Nai sáng 7.9, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết hết ngày 6.9 toàn tỉnh đã tiêm hơn 121.000 liều vắc xin Covid-19. Bác sĩ Vũ cho hay đây là số lượng vắc xin được tiêm cao nhất từ trước tới nay trong một ngày ở Đồng Nai.

Tổng cộng, tính đến nay (7.9), toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 1 triệu người được tiêm vắc xin phòng Covid-19, chiếm 48% số người dân trên 18 tuổi, trong đó 62.105 người được tiêm đủ 2 liều. Bác sĩ Vũ cho biết thêm, hiện Đồng Nai còn gần 600.000 liều vắc xin, trong đó hơn 37.000 liều Moderna và nhấn mạnh “Số vắc xin Moderna này chỉ dành tiêm mũi 2 cho những ai ở Đồng Nai đã tiêm mũi 1 cùng loại”.

Bác sĩ Vũ lưu ý các địa phương điểm này vì hiện nay một số trường hợp người dân ở TP.HCM muốn đến Đồng Nai tiêm mũi 2 Moderna.

Khánh Hòa cấp bổ sung 150.000 liều vắc xin Vero Cell. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có công văn khẩn về cấp bổ sung 150.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm cho các địa phương trong tỉnh để tiêm ngừa Covid-19. Cụ thể, TP.Nha Trang được cấp thêm 60.000 liều, TX.Ninh Hòa 25.000 liều, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 20.000 liều, H.Diên Khánh 10.000 liều, TP.Cam Ranh 10.000 liều, H.Cam Lâm 10.000 liều, H.Vạn Ninh 10.000 liều, H.Khánh Vĩnh 3.000 liều và H.Khánh Sơn 2.000 liều.

Số vắc xin được cấp bổ sung dành tiêm cho các đối tượng: Tiểu thương các chợ truyền thống, kinh doanh buôn bán; người làm việc trong ngành xây dựng; người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, shipper, xe ôm công nghệ và người dân trong các vùng dịch nguy cơ cao… Thời gian triển khai tiêm vắc xin kết thúc vào ngày 11.9.

Công an Hà Nội hướng dẫn chi tiết các trường hợp được cấp giấy đi đường. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng nhà nước và 4 ngân hàng lớn sẽ thuộc nhóm 1, do trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp. Các trường hợp sau thuộc nhóm 6 do công an phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm cấp theo danh sách phê duyệt của UBND cùng cấp: Các công ty, phân xưởng, cơ sở sản xuất thuộc các cụm công nghiệp; Cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu; năng lượng, nhiên liệu; người lao động của các cơ quan quản lý chợ và tiểu thương kinh doanh hàng thiết yếu tại chợ; Công ty kinh doanh dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp như đăng kiểm, kiểm toán, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo hiểm, bảo vệ chuyên trách; Công ty kinh doanh dịch vụ bổ trợ tư pháp như công chứng, đấu giá, thừa phát lại, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, thanh lý tài sản, tổ chức giám định; Các hộ, cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu (hộ kinh doanh cá thể); cửa hàng kinh doanh kỹ thuật điện, sửa chữa điện nước dân sinh.

3 điều kiện để F0 tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay 7.9, Cà Mau yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh đều phải cấp giấy đi chợ cho người dân. Sau khi ban hành quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng trên địa bàn tỉnh, tối 6.9, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung đã ban hành trước đó vài giờ đồng hồ. Trong đó, đáng chú ý, có nội dung sửa đổi, bổ sung: Tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều phải cấp giấy đi chợ cho người dân 2 ngày/lần/1 hộ. Khi có nhu cầu đi lại cần thiết, người dân phải xin phép chính quyền địa phương cấp xã. Trường hợp xét thấy lý do đi lại là chính đáng, UBND cấp xã cấp giấy đi đường cho người dân, nhưng phải ghi rõ cung đường cụ thể (điểm đi, điểm đến). Riêng trường hợp bệnh tật, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp không phải xin phép.