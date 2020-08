Tình hình Covid-19 tại Quảng Nam ngày 13.8: Hội An tiếp tục giãn cách xã hội

Tình hình Covid-19 tại Quảng Nam ngày 13.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Hội An. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 14.8, cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 16, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Phố cổ Hội An vắng tanh sau những ngày giãn cách xã hội toàn thành phố. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp…được tiếp tục hoạt động nhưng người đứng đầu các cơ sở nêu trên phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo; các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch; bãi tắm biển. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng…

Đối với 5 địa phương khác đang giãn cách xã hội gồm: H.Thăng Bình, H.Duy Xuyên, TX.Điện Bàn, H.Quế Sơn, H.Đại Lộc, sẽ có quyết định sau. Trước đó, tỉnh Quảng Nam ra quyết định giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày đầu tiên đối với TP.Hội An và 5 địa phương nói trên. Tình hình Covid-19 tại Quảng Nam đến 13.8, tỉnh này hiện có 79 ca mắc Covid-19 (chỉ tính riêng số ca do tỉnh Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm), riêng TP.Hội An có 22 ca.