Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 9.8: Dốc sức chặn lây nhiễm cộng đồng

Ngày 9.8, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, xác nhận đã ra quyết định khởi tố và thi hành bắt khẩn cấp, tạm giam đối với 2 bị can : Phùng Thế Anh (26 tuổi) trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thằng và Vàng Xeo Soá (31 tuổi) trú tại xã Bản Lầu, H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.