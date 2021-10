Tỉnh Tiền Giang giải quyết cho hơn 1.000 người qua chốt kiểm soát để về quê

Tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực giải quyết cho qua chốt nhưng dòng người vẫn bị kẹt trên QL1 rất lâu vì quá đông B.B

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tăng cường lực lượng trực chốt, bổ sung các đội y tế để test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho những người có cùng địa phương. Nếu người dân có kết quả âm tính, ký cam kết không dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, sẽ được tạo điều kiện qua chốt cửa ngõ này để tiếp tục di chuyển trên QL1 về quê nhà.

Những người dương tính Covid -19 sẽ được đưa đi cách ly, điều trị. Riêng người về nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ được giữ lại tập trung để đại diện UBND huyện mà người đó muốn về cử lực lượng đến để đưa về và cách ly tập trung theo quy định.

Ghi nhận đến trưa nay chưa phát hiện ca dương tính Covid-19 nào trong số những người về quê qua kiểm tra như nói trên. Đã có hơn 1. 000 người di chuyển qua chốt kiểm soát này.

Người thợ hồ này quê ở H.Tháp Mười, Đồng Tháp cùng 2 thợ hồ khác từ H.Hóc Môn (TP.HCM) đi đến đọan QLN2 giáp Long An và Đồng Tháp, nhưng phải đến QL1 qua Tiền Giang mới được về nhà. Cả 3 chỉ còn 56.000 đồng làm lộ phí B.B

Nhiều người dân di chuyển trên đường cho biết họ đã hết tiền. Thức ăn mà họ có được từ hôm qua đến nay do chính quyền tỉnh Long An hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Nhiều người quê ở Đồng Tháp, An Giang cho biết về quê qua QLN2 nhưng phía tỉnh Đồng Tháp buộc phải quay đầu đi trên QL1. Cả đêm qua họ phải di chuyển từ H.Tân Thạnh, H.Mộc Hóa, TX.Kiến Tường của tỉnh Long An theo QL62 để về TP.Tân An (Long An) và sau đó về hướng Tiền Giang theo QL1.

Hơn 10 giờ sáng nay 1.10, thời tiết nắng nóng khá oi bức, nhưng một số sản phụ, người có con nhỏ… vẫn còn đứng chờ xét nghiệm để qua chốt về quê.

Những người "quá cảnh" bằng xe máy qua địa bàn tỉnh Tiền Giang được CSGT Công an tỉnh Tiền Giang hướng dẫn di chuyển an toàn sau khi xét nghiệm âm tính với Covid-19 B.B

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang cho biết, thông qua Ban liên lạc Hội đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM, tỉnh Tiền Giang đang tập hợp người dân Tiền Giang đang kẹt tại TP.HCM có nguyện vọng về quê để đón về.

Chuyến đầu tiên tỉnh Tiền Giang tổ chức xe đón người dân về quê dự kiến diễn ra vào ngày 10.10 tới. Tỉnh ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ có thai, có con nhỏ với số lượng không giới hạn.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL1 của tỉnh Long An giáp với tỉnh Tiền Giang vẫn chặn người di chuyển bằng xe máy qua đây B.B