Tổ chức truy vết vì cho 3 người mắc Covid-19 rời khu cách ly

Đó là các bệnh nhân (BN) 1.032 (trú tại Hà Nội), 1.033 (trú tại Quảng Bình) và 1.034 (trú tại Hải Dương), đều trở về từ Nga và được cho ra khỏi khu cách ly hôm 25.8.

Cơ quan chức năng Hà Nội và Hưng Yên đã phải “tá hỏa” truy vết tiếp xúc vì sự cố này. Cụ thể, văn bản ngày 26.8, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, ký cho biết sau khi được cho ra khỏi khu cách ly, BN 1.033 và F1 của BN 1.034 (cách ly cùng phòng) đã về địa bàn tỉnh ngày 25.8. Đó là bà Đ.T.C (BN 1.033, 58 tuổi, quê Quảng Bình), sau khi hết cách ly đã về chơi, ăn trưa tại nhà bà N.T.L tại thôn An Thái, xã An Vỹ, H.Khoái Châu; và F1 là anh Đ.V.C (quê tại H.Ân Thi, Hưng Yên) về nhà tại thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi (H.Ân Thi) vào ngày 25.8. Anh C. ở cùng phòng cách ly tập trung với anh T.V.T (BN 1.034).