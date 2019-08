TP.HCM: Bắt giữ nhóm giang hồ tấn công nhà hàng ở trung tâm Q.1

Công an đã bắt, khởi tố 10 người liên quan gồm: Nguyễn Văn Phước (29 tuổi); Hàn Hoàng Thùy Trang (29 tuổi); Nguyễn Trung Hậu (tên gọi khác Hậu Ba Lắc, 28 tuổi, có 2 tiền án); Đinh Ngọc Bạch (23 tuổi), Phan Chí Khang (21 tuổi, tất cả ngụ Q.1); Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, ngụ Q.9); Nguyễn Minh Nhân (20 tuổi, ngụ H.Nhà Bè); Trần Huỳnh Tiến (19 tuổi, ngụ H.Nhà Bè); ; Nguyễn Minh Nghĩa (21 tuổi, ngụ H.Nhà Bè); Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, ngụ H.Nhà Bè).

Bị tấn công, khoảng 6 người tại nhà hàng cũng cầm hung khí chống trả. Tất cả diễn biến vụ việc được camera an ninh tại nhà hàng này ghi hình được.

Sự việc diễn ra ngay trung tâm Q.1 khiến nhiều người dân gần đó hoảng sợ. Ngay khi vụ việc xảy ra, PC02 đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt băng nhóm nói trên.

Công an xác định nhóm giang hồ khoảng 30 người đi trên 15 xe máy tham gia tấn công nhà hàng số 10 đường Nguyễn Công Trứ. Khám nghiệm hiện trường công an thu giữ tại 6 tuýp sắt, 11 gậy gỗ, 2 viên gạch và 1 con dao bầu.

Công an xác định nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp ngôi nhà này. Trong đó, hai vợ chồng Phước và Trang được xác định chủ mưu. Phước và Trang dùng 500 triệu đồng thuê nhóm giang hồ do Nguyễn Trung Hậu cầm đầu đến tấn công, đập phá nhà hàng gây áp lực lấy lại nhà do bà Nguyễn Thị Hà Đông (27 tuổi, quê Hà Nội) đang thuê mở nhà hàng karaoke.