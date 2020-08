TP.HCM cần đi đầu trong hoạt động đổi mới sáng tạo

Phấn đấu đạt GRDP bình quân trên 8.500 USD/người cuối 2025 Theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế TP trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng trưởng khá và ổn định, GRDP tăng bình quân đạt 8,3%/năm; lực lượng lao động 4,7 triệu người. Tỷ trọng kinh tế TP trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 ước đạt 6.799 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so với cả nước. Đến năm 2020, thu ngân sách TP chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (khoảng 27%); ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 1,85 triệu tỉ đồng, đạt 101,6% so với dự toán và tăng 55,49% so với giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng thu bình quân là 7,59%. Trong đó, thu nội địa là hơn 1,21 triệu tỉ đồng. Quy mô GRDP TP tăng từ 919.000 tỉ đồng năm 2015 lên 1,49 triệu tỉ đồng vào năm 2020. Trong giai đoạn 2020 - 2025, TP đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ GRDP bình quân hằng năm khoảng 8,5%, duy trì tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP trên 60%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người, gấp 1,3 lần năm 2020 (dân số dự kiến 2020 là 9,2 triệu người và 2025 là 10,2 triệu người)... Đình Phú