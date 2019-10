TP.HCM 'cầu cứu' Thủ tướng liên quan đấu thầu dự án vệ sinh môi trường

Ý kiến của Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) Liên quan khiếu nại của Liên danh Samsung - Kolon - TSK không trúng thầu dựa trên kết luận của WB là liên danh này có “xung đột lợi ích” khi TSK - thành viên của liên danh dự thầu, sở hữu 2,32% cổ phần trong Nippop Koei (đơn vị tư vấn gói thầu). Về điều này, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cho biết tại kết quả chấm thầu trước đó của đơn vị tư vấn thầu (sau khi đã thay thế tư vấn Nippop Koei) xác định không có “xung đột lợi ích” trong trường hợp này. Từ đó Cục An ninh kinh tế cho biết việc lựa chọn Liên danh 02 (Liên danh Acciona - Vinci) chưa thật sự thuyết phục, có nguy cơ làm cho nhà nước mất hàng trăm tỉ đồng do chênh lệch giá trị hợp đồng Liên danh 01 (Liên danh Samsung - Kolon - TSK) và Liên danh 02. Cục An ninh kinh tế đề nghị UBND TP.HCM xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02, đồng thời báo cáo Thủ tướng kết luận của WB về “xung đột lợi ích” để Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc với WB về vấn đề này. Theo công văn của UBND TP.HCM, khi phát hiện xung đột nói trên, WB và chủ đầu tư đã bàn hướng xử lý, thống nhất huy động Tập đoàn AF-Consult Switzerland (Thụy Sĩ) là tư vấn hỗ trợ quản lý dự án để đánh giá độc lập lại quá trình đấu thầu. Không thể hủy kết quả sơ tuyển. Theo WB, quy định tài liệu đấu thầu thì các đơn vị dự thầu có trách nhiệm thông báo về các tình huống xung đột lợi ích.