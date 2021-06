TP.HCM đã xét nghiệm hàng nghìn công nhân Công ty PouYuen và Công ty Tỷ Hùng

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.6, nữ công nhân Công ty PouYuen (vợ bệnh nhân 9497; bệnh nhân 9497 là người tiếp xúc với một ca mắc Covid-19 trong chung cư Ehome3, Q.Bình Tân) mắc Covid-19. Người này làm việc ở phân xưởng may, tầng 1, tòa nhà khu C của công ty này. Qua truy vết xác định 141 trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời đã phong tỏa tầng làm việc của nữ công nhân này. Ngày 12.6, tại Công ty Tỷ Hùng (địa chỉ tại P.An Lạc, Q.Bình Tân; hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề may giày; vốn 100% Đài Loan với tổng số lao động 2.255 công nhân lao động) cũng phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Hai trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung. Tổng cộng cả tòa nhà có 2 trường hợp nghi nhiễm của công ty là 1.759 lao động. Lực lượng chức năng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định.