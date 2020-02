TP.HCM đề xuất mua 3 xe cứu thương áp lực âm chở người nhiễm virus Corona

Tính đến 7 giờ ngày 7.2, tại TP đã có 3 ca nhiễm bệnh do virus Corona (1 ca đã xuất viện); 24 ca nghi ngờ, trong đó 21 ca đã xét nghiệm âm tính, 3 ca chưa có kết quả (1 ca tại BV Nhi đồng 1; 2 ca do Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế chuyển cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới. Hiện TP.HCM cũng đang các ly tập trung 18 ca, cách ly tại nhà 5 ca, 11 ca đã kết thúc theo dõi bệnh do virus Corona.